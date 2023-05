Traffico Roma del 22-05-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione circolazione irregolare sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24L’Aquila su quest’ultimo brevi file tra Portonaccio e la tangenziale est verso sulla Pontina in uscita dalla capitalein coda tra il raccordo è Tor de’ Cenci prudenza sulla Salaria verso il centro città per olio sull’asfalto all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe incidente con dei rallentamenti anche viale del Muro Torto tra piazzale dell’oratorio e piazzale Flaminio altri rallentamenti per incidente sulla via Anagnina nei pressi di via Cropani stasera all’Olimpico giocherannoe Salernitana alle 18:30 i disagi per la foto del tutto dei tifosi nella zona dello stadio sul lungotevere sulla tangenziale Inoltre chiusura notturna per lavori sulla Nuova Circonvallazione interna verso San ...