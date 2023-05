Traffico Roma del 22-05-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 maggio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità precedente lungo la carreggiata esterna tra l’area di servizio Casilina il bivio per la 24Teramo incidente in città con rallentamenti su via Casal del Marmo l’altezza di via della Palmarola stasera all’Olimpico diSalernitana 18:30 possibili disagi per la flusso e deflusso dei tifosi nella zona dello stadio sul lungotevere sulla tangenziale a Ostia per lavori alle condutture del gas è chiuso ancora ilViale della Villa di Plinio tra via dei Pescatori la Cristoforo Colombo chiusa anche via di Castel Fusano l’altezza di via dei Pescatori in direzione di Ostia Antica sono possibili per ilper i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito ...