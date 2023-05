Traffico Roma del 22-05-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascolto sul grande raccordo anulare incolonnamenti per un incidente in carreggiata esterna tra l’area di servizio Casilina e bio per la 24 Matera incidente in città con rallentamenti in via Ettore Rolli all’altezza di via passeri stasera ricordiamo all’Olimpico giocherannoSalernitana alle 18:30 per i disagi per la flusso e deflusso dei tifosi nella zona dello stadio sul lungotevere sulla tangenziale per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità