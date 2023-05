Traffico Roma del 22-05-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno Bentrovati sulla diramazionesud incolonnamenti da Torrenova raccordo Qui si sta in coda sulla carreggiata interna tra Nomentana e la Tiburtina te la la casa di nella mente in carreggiata esterna file tra la salari la Trionfale e tre al Aurelia La Pisana è ancora tra la Prenestina la Tiburtina ci spostiamo sulla Urbano della A24L’Aquila Dove troviamo file da torcere farà la tangenziale est su quest’ultima incolonnamenti per un incidente precedente avvenuto tra il bivio con la 24 e vedi Campi Sportivi in direzione del Foro Italico mettere direzione San Giovanni auto in colonna da Largo Passamonti file sulle principali strade in direzione del centro anche sulla Pontina code da via di Vallerano all’Eur possibili difficoltà di circolazione in Piazza Venezia per la deposizione di una corona d’alloro ...