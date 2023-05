Traffico Roma del 22-05-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno sulla diramazionesud e prime code da Torrenova in entrata raccordo poi si sta in coda sulla carreggiata interna tra l’area di servizio Casilina e lampia Penso siano sulle Urbano della A24L’Aquila con affilia tratti da raccordo anulare fino alla tangenziale est è su quest’ultima incolonnamenti per un incidente avvenuto da via Tiburtina a via dei Campi Sportivi in direzione del m in direzione San Giovanni auto in colonna perda Piazzale labicano a via Monza lunghe file in entrata in direzione del centro sulla Flaminia da raccordo a via dei Due Ponti altre Fine sull’atalanta Villa la tangenziale possibili difficoltà questa mattina in Piazza Venezia per la deposizione di una corona d’alloro presso l’altare della patria alle 9:30 per i dettagli di questo e di altre notizie ...