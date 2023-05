Tra collier attira flash | pezzi unici e creazioni dall' epica caratura Dal valore inestimabile

Leggi su iodonna

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tra le star del red carpet, si annoverano indubbiamente gli abiti, assoluti protagonisti. Ma se un bel vestito è in grado di catalizzare l’attenzione su chi lo indossa, quando il tappeto rosso è già blasonato di per sé, a fare la differenza entrano in gioco i gioielli. Una regola per il Festival del Cinema di Cannes, dove le celeb sfilano una dopo l’altra senza sosta. Gioielli Cannes 2023 guarda le foto Leggi anche › Cannes 2023: Irina Shayk, in look da sera in pelle, vince la Palma d’Oro per gli addominali ...