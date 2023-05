Torta al pistacchio di Bronte | senza glutine | morbidissima e umida

(Di lunedì 22 maggio 2023) Direttamente dalla Sicilia, dalle pendici dell’Etna, ecco a voi laaldi. Morbida e, golosa e profumata, questa ricetta è un trionfo di sapori e colori. La particolarità di questo dolce risiede proprio nel suo ingrediente principe: questi semi smeraldini, raccolti a fine agosto sui pendii impervi, lavici e scoscesi, sono giunti in Trinacria dall’antica Persia nell’800 dopo Cristo. Mani esperte separano i semi dal loro rivestimento e li lasciano essiccare a 40° per asciugare l’umidità. A questo punto è possibile sgusciarli e conservarli a lungo inalterati nel loro particolarissimo gusto legnoso e tostato. Sono loro a conferire una tonalità accesa al dolce, sempre loro faranno vibrare le vostre papille di un sottile piacere. Dalla loro combinazione con uova, miele, amido di mais e zucchero ...

Che festa della mamma sarebbe senza un po' di dolcezza E' pronta la 'Love' preparata dalla pasticceria 'Romolo' in occasione della Festa della Mamma . Si tratta di una mousse aldi Bronte, composta di Amarena e Lampone, cuore cremoso di Mandorla di ...Un impasto soffice come una nuvola farcito con confettura agli agrumi e impreziosito da una croccantissima granella al. Oppure , che ne dici di unain tazza al triplo cioccolato e ...Navigando tra le diverse sezioni in cui si articola il portale, l'utente può approfittare anche di specialità dolci, quali cannoli,di nocciole, cassata, biscottini alo pasta di ...

Torta al pistacchio soffice, una ricetta semplice anche senza glutine Dissapore

Si tratta di una mousse al Pistacchio di Bronte, composta di Amarena e Lampone, cuore cremoso di Mandorla di Avola e biscotto croccante di Noce Pecan ...Un impasto soffice come una nuvola farcito con confettura agli agrumi e impreziosito da una croccantissima granella al pistacchio. Oppure, che ne dici di una torta in tazza al triplo cioccolato e ...