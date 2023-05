(Di lunedì 22 maggio 2023) Meno male che Antonioha recuperato in un lampo dall’infortunio. Se il Torino a oggi ha ancora qualche speranza di poter raggiungere...

se lo scorda il fallimento del 2005, quell'estate pazzesca in cui in poche settimane si passò dal paradiso all'inferno, dalla promozione in A conquistata dopo la doppia finale playoff con il ...... con la propria storia, è un legame speciale, un qualcosa che rende unico il Torino: è difficile spiegare cosa sia Superga, cosa sia il 4 maggio, cosa sia il Filadelfia anon tifa Toro. Difficile ...... coprire il primo palo è una delle prime che insegnano nelle scuole calcio agioca tra i pali, l'estremo difensore ha invece lasciato scoperta quella zona prendendo un gol che ha indirizzato la ...

Toromania: chi avrebbe scommesso su un Sanabria così Calciomercato.com

Nessuno vorrebbe rivivere un estate come quella, vanno però ricordate anche altre cose, per esempio che anche il Napoli, un anno prima del Torino, fallì e ripartì addirittura dalla Serie C: ora sta fe ...