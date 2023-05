Torna il sole e le temperature salgono | si arriverà a 28 gradi

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 22 maggio 2023) Dopo la lunga fase instabile che ha interessato il nord-Italia la scorsa settimana, da oggi il rinforzo dell’anticiclone sull’Europa centro-occidentale porterà un miglioramento del tempo sulla nostra regione con un aumento delle(specialmente nei valori massimi) e tempo piùggiato, anche se non mancherà dell’isolata instabilità pomeridiano-serale sui rilievi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni, insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo Lunedì 22 maggio 2023 Tempo Previsto: In mattinata sull’intera regione cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio aumento dell’attività cumuliforme sui rilievi con possibilità di qualche isolato piovasco o rovescio; in pianura tempoggiato col transito di qualche velatura.: Minime comprese tra 13 e 15°C con valori maggiori ...