Torna a camminare per prendere il diploma dopo essere rimasto paralizzato

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 22 maggio 2023) Anniperil. Khalil Watson, 25 anni, è il protagonista di questa storia a lieto fine. Nel maggio 2016, Khalil Watson, un giovane di colore della Virginia, eradal collo in giùstato colpito da vari colpi di arma da fuoco in un tentativo di rapina. Nell’incidente, infatti, riportò una lesione al midollo spinale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sheltering Arms Institute (@sheltering arms institute) L’incidente avveniva poche settimane prima della fine del liceo e il giovane, che era all’ultimo anno, rimase in ospedale per ...