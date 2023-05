Toprak Razgatlioglu vuole stimoli che Yamaha non può dargli | è addio!

(Di lunedì 22 maggio 2023) L’addio era nell’aria da qualche settimana, ma adesso è davvero ufficiale:, ex campione del mondo della SBK, si separerà a fine stagione dalla. Il turco è in cerca di nuove prospettive etornare a essere competitivo all’interno del Mondiale di Superbike, dominato per adesso dalla Ducati del numero uno Alvaro Bautista, e il team nipponico non può garantirgli questa garanzia nel breve periodo. È addio, senza troppi rancori e con bei ricordi da condividere per sempre., relazione ai titoli di coda: le dichiarazioni del team nipponico (Credit foto – pagina Facebook del pilota turco)“Ci dispiace chelasci laalla fine di questa stagione – ha detto Andrea ...

