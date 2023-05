Tiziano Ferro pazzo del giovane cantante italiano | la confessione svelata in camerino

Ad aprire le danze gli Articolo 31, poi in ordine Colapesce Dimartino, Eros Ramazzotti, Elodie, Pinguini Tattici Nucleari, Madame, Achille Lauro, Tananai, Lazza,in chiusura, a cui la ...Ph: Francesco Prandoni / Uff stampa Non era così scontato che la chiusura della serata affidata apotesse trasformarsi in un vero trionfo. In scaletta a Radio Italia Live - Il Concerto in Piazza Duomo a Milano anche i successi evergreen di Eros Ramazzotti , perfetti per la chiusura. ...Ad aprire le danze gli Articolo 31 , poi in ordine Colapesce Dimartino, ErosRamazzotti, Elodie, Pinguini Tattici Nucleari, Madame, Achille Lauro, Tananai, Lazza,in chiusura, a cui la ...

Tiziano Ferro fa impazzire Milano: che finale per #rilive! Radio Italia

Il tris di brani scelto da Tiziano Ferro ci ha regalato 15 minuti da cantare a squarciagola sotto la pioggia battente che ha lasciato il pubblico all’asciutto solo per pochi momenti durante il ...Aprono gli Articolo 31, che scaldano il pubblico con i vecchi successi. Dopo di loro Colapesce Dimartino, Elodie, i Pinguini Tattici Nucleari, Madame, Achille Lauro e Lazza. Non deludono i due big più ...