Tin Bota Romagna Mia | Tvboy rilancia lo slogan per la regione colpita

Romagna Mia! Un auspicio, un messaggio che arriva forte e chiaro in sostegno delle popolazioni alluvionate, alle prese ...Tieni botta, in dialetto. L'esortazione dei bagnini romagnoli sulla spiaggia di Rimini: una scritta in dialetto sulla sabbia e un cuore, tracciati con i lettini. Ha fatto il giro del web la foto pubblicata dal Bagno 121 di Rimini, una maxi scritta di solidarietà rivolta a tutte le città colpite dall'alluvione in Romagna. Le spiagge del Riminese, la ...

Alluvione Emilia-Romagna, "Tin bota" disegnato con i lettini dallo stabilimento balneare TGCOM

Gli operatori: «Comunicazione errata, venite qui, noi siamo stati risparmiati dalla catastrofe» Le file di sdraio tra gli ombrelloni appena piantati disegnano la scritta "Tin bota", che in dialetto ro ...