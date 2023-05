Tim Summer Hits 2023 | un famosissimo cantante al posto di Stefano De Martino alla conduzione | ecco chi

Leggi su isaechia

(Di lunedì 22 maggio 2023) Cambio della guardiadel Tim. Come già preannunciato nelle scorse settimane, non ci sarà piùDeaccanto ad Andrea Delogu. Nei giorni scorsi era stato lo stesso conduttore, impegnato con Bar stella in onda su Rai Due, a dichiarare di aver rinunciatotrasmissione estiva per evitare una sovraesposizione mediatica: Non ci sarò, perché io sono molto attento a non annoiare. Quest’anno di televisione ne ho fatta tanta, e ho la fortuna di alternarla al teatro. Onde evitare che le persone si scoccino di vedermi, allora mi assento. Quindi io quest’estate non ci sarò. Ci vediamo poi in autunno. Se sentite la mia mancanza, però, potete venire a teatro. Confermatissima la Delogu, che verrà affiancata da un ...