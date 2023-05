Thunder Rosa | “Ci sono stati giorni in cui ho pensato al suicidio | mio figlio mi ha aiutata tantissimo”

(Di lunedì 22 maggio 2023) NegliUniti il mese di maggio è il mese dedicato alla salute mentale, occasione per sensibilizzare sull’argomento, troppo spesso ritenuto un “problema” da nascondere col rischio di conseguenze gravi. Una testimonianza sull’argomento è arrivata dadurante il Busten Open Radio in cui ha parlato del suo infortunio alla schiena che l’ha costretta a rendere vacante il titolo femminile AEW, costringendola ad una lunga assenza che perdura ancora, un periodo in cui ha dovuto affrontare anche problemi di salute mentale. Infine un commento sul suo futuro ancora incerto, nonostante sia ritenuta uno dei volti di punta del nuovo show della AEW Collision. “È un processo su cui non riesci ad avere controllo” Non è la prima volta chesi apre sull’argomento, per lei quelli ...

