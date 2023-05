(Di lunedì 22 maggio 2023) Ladi The: la solitudine come piaga sociale nel film d'di Iris Kaltenbäck. Presentato alla Semaine de la Critique di Cannes 2023. L'amore, e le sue infinite digressioni. L'amore, e il suo istinto dirompente. Lo stesso amore che acceca, e che abbaglia. Trattando l'amore materno come un dramma stilizzato nei canoni del cinema europeo e contemporaneo, Thedi Iris Kaltenbäck (), presentato durante la Semaine de la Critique di Cannes 2023, è un film che prende due strade. O meglio, almeno secondo il nostro approccio, sostanziale nel comprendere il linguaggio di Kaltenbäck, ma meno comprensivo nella sua suggerita presa di posizione. Già maturo nella sua costruzione e nella sua scrittura, The(Le Ravissement, titolo originale), via via che ...

Trattando l'amore materno come un dramma stilizzato nei canoni del cinema europeo e contemporaneo,di Iris Kaltenbäck (esordio), presentato durante la Semaine de la Critique di Cannes ...La scena rock immediatamente rinata dopo del trauma dell'11 settembre 2001 contava gruppi comeStrokes, Interpol, Yeah Yeah Yeah,, James Murphy. Nel documentario Meet me inBathroom (...La Semaine de la Critique ha in programma, con protagonista Hafsia Herzi e diretto da Iris Kaltenback. Al centro della trama c'è Lydia, la cui amica Salomé le chiede di aiutarla. La ...

The Rapture, la recensione: un esordio scapigliato Movieplayer

Asus partecipa alla Gaming Week: a partire dal 22 fino al 29 maggio gli appassionati di gaming troveranno tantissimi prodotti in promozione.What's more indulgent than a cosy night in on the sofa with some amazing TV and a big tub of your favourite ice cream Not much, we reckon, and the stakes are about to be raised as Dale Farm launches ...