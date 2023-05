The Movie Critic | Quentin Tarantino ricreerà scene iconiche dei film degli anni ' 70 nel suo ultimo film

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 22 maggio 2023) Secondo Paul Schraderalcune dellepiùdei'70 nel suointitolato The. Dopo aver diffuso il peculiare annuncio della morte di Rick Dalton,è tornato a far parlare di sè a causa di alcuni rumors relativi al suo nuovo e: The. Paul Schrader ha recentemente parlato della pellicola, le cui riprese dovrebbe iniziare questo autunno, rivelando cheha intenzione di ricreare alcune ...