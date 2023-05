Tether scende in campo per salvare il mercato centrale di Buenos Aires

(Di lunedì 22 maggio 2023) Un’inflazione galoppante che ha raggiunto il 104% sta gettando nello scompiglio l’Argentina e la sua valuta, il Peso. Tra i molti colpiti dalla crisi, ci sono gli esercenti deldella capitale, una realtà da cui dipendono oltre 2000 persone. È per queste ragioni che, stablecoin tra le più diffuse, ha recentemente annunciato una collaborazione con un’azienda locale, KriptonMarket. La partnership consentirà a circa 1000 imprese con sede all’interno deldi accettare pagamenti in cripto, scartando il Peso, ormai privo di valore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Tether scende in campo per salvare il mercato centrale di Buenos ... Adnkronos

(Adnkronos) - Un’inflazione galoppante che ha raggiunto il 104% sta gettando nello scompiglio l’Argentina e la sua valuta, il Peso. Tra i molti colpiti dalla crisi, ci sono gli esercenti del mercato c ...A un anno di distanza dall’ultimo storico verdetto, siamo orgogliosi di poter andare ancora, insieme all’FC Lugano e ad altri tifosi come noi, all’arrembaggio della Coppa Svizzera. Magari, perché no, ...