(Di lunedì 22 maggio 2023) Sconcerto durante l'udienza del Processo suldel Ponte Morandi. L'ex Ad della holding dei Benetton Edizione, ex consigliere di amministrazione di Aspi e della sua ex controllante, Atlantia, ...

Sconcerto durante l'udienza del Processo sul crollo del Ponte Morandi. L'ex Ad della holding dei Benetton Edizione, ex consigliere di amministrazione di Aspi e della sua ex controllante, Atlantia, ...

Testimonianza choc sul crollo: 'sapevo del rischio ma non ho fatto nulla' TGLA7

Sconcerto durante l'udienza del Processo sul crollo del Ponte Morandi.L'ex Ad della holding dei Benetton Edizione, ex consigliere di amministrazione di Aspi e della sua ex controllante, Atlantia, Gian ...L’ex ad: “Emerse che aveva un difetto originario di progettazione. Non dissi nulla, o si chiudeva o qualcuno esterno certificava la sicurezza” ...