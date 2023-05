Terzo polo | ' count down' in Parlamento | 24 ore per capire futuro Gruppi e non solo**

(Di lunedì 22 maggio 2023) Roma, 22 mag (Adnkronos) - Tutto in 24 ore. Tra stasera (ore 21) e domani (ore 20) si riuniscono iparlamentari di Italia viva/Azione rispettivamente al Senato e alla Camera. Un doppio appuntamento fondamentale perche fine farà nelle aule parlamentari quello che doveva essere il Terzo, ma non solo quello. Qualche indicazione precisa dovrebbe arrivare, in particolare, da palazzo Madama: alla riunione di stasera sia Matteo Renzi che Carlo Calenda hanno confermato la loro presenza. I 'duellanti' si ritrovano dopo settimane di scontri via interviste, dichiarazioni, tweet e dopo polemiche su polemiche per la campagna acquisti di militanti e dirigenti. Quanto meno, Renzi e Calenda potranno parlarsi direttamente. Se lo vorranno. La presidente del gruppo di palazzo Madama Raffaella Paita ha anticipato di voler presentare ...

Dopo quelle della scorsa settimana oggi annuncia le sue dimissioni il direttivo di Rimini, in protesta contro la guida di Calenda. Alle 21 l'incontro al Senato per cercare di salvare i gruppi ...... "Siamo pronti a dialogare con tutti, i discorsi sono aperti anche con il, chiunque sia disposto a condividere i programmi elettorali e di governo non può che essere il benvenuto nella ...Nasce a Varallo ilitaliano didattico territoriale per le attività formative e di mantenimento per la funzione di direttore delle operazioni di spegnimento nella lotta attiva agli incendi boschivi .

Renzi e Calenda, oggi incontro per decidere su Terzo Polo alle Europee Sky Tg24

Grosseto: "Salutiamo con favore l’approdo della “questione via Almirante ” in Consiglio comunale, poiché questo è il luogo in cui la democrazia si compie e dove è normale e sano discutere. Per ciò che ...Dopo quelle della scorsa settimana oggi annuncia le sue dimissioni il direttivo di Rimini, in protesta contro la guida di Calenda. Alle 21 l’incontro al Senato per cercare di salvare i gruppi parlamen ...