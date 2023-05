Terrore a Milano |  tenta di rapire un bambino mentre gioca in Gae Aulenti

(Di lunedì 22 maggio 2023) L’episodio si è verificato domenica pomeriggio in piazza Gae: in base alle prime informazioni disponibili, la donna di origini nordafricane avrebbe problemi di natura psichica

Terrore a Milano, tenta di rapire un bambino mentre gioca in Gae ... ilGiornale.it

L’episodio si è verificato domenica pomeriggio in piazza Gae Aulenti: in base alle prime informazioni disponibili, la donna di origini nordafricane avrebbe problemi di natura psichica ...Tragedia a Milano: un 51enne è stato trovato morto in strada dai carabinieri, in via Cogne. I militari hanno rinvenuto il cadavere la notte scorsa, davanti al condominio, identificandolo in ...