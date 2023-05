Terreni in fitto dai morti per incassare contributi europei

Leggi su agi

(Di lunedì 22 maggio 2023) AGI - Truffa ai danni dell'Agea per conseguireagricoli, con finti contratti che risultavano intestati persino a individuida oltre 20 anni. Eseguiti sequestri per 240 mila euro nei confronti di 4 indagati. I militari della Guardia di finanza di Sciacca hanno dato esecuzione al decreto con cui il gip di Agrigento, su richiesta della procura, ha disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, ai responsabili di un'azienda zootecnica dell'Agrigentino. La misura è legata alle indagini condotte delle fiamme gialle che hanno fatto luce su un meccanismo finalizzato a gonfiare gli importi corrisposti a titolo dia fondo perduto dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura con fondi dell'Unione europea. La norma prevede infatti che l'entità della sovvenzione spettante a ciascun beneficiario sia calcolata ...