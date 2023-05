Terra Amara | la terza stagione svela un colpo di scena | Behice incastra Sevda per l' omicidio di Hünkar

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 22 maggio 2023) Di cosa parliamo in questo articolo... Rivelerà la natura malvagia diLa zia di Müjgan commetterà omicidi per ereditare ricchezze Pugnalerà mortalmentee farà in modo che sospettino diruba i gioielli diper inre un furto finito tragicamentecercherà di farla francando: la malvagità diLadisi preannuncia piuttosto movimentata. Le anticipazioni rivelano che, la zia di Müjgan, si rivelerà la vera dark lady della serie, capace persino di uccidere per raggiungere i suoi obiettivi. La ...