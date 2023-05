Terra Amara Anticipazioni 23 maggio 2023 | Gulten e Cetin pronti a sposarsi!

L'emozionante trama dicontinua, e questo mese ci sarà una nuova intensa battaglia tra Demir e Yilmaz. Una drammatica guerra si scatenerà a causa del video di Mujgan, provocando un pericoloso conflitto tra i due ...Sulla rete ammiraglia Mediaset Beautiful ha ottenuto, intanto, 2milioni 462mila telespettatori con uno share del 18.22%, mentreha registrato 2milioni 397mila spettatori e il 18.88% di ...Successivo Fiction & Soapanticipazioni martedì 23 maggio 2023 Niccolo Maggesi - 22 Maggio 2023 Vivere non è un gioco da ragazzi anticipazioni terza puntata Niccolo Maggesi - 22 Maggio ...

Terra Amara su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 21 al 27 maggio La Gazzetta dello Sport

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...In un momento particolarmente concitato, Uzum e Adnan spariranno e alla villa Yaman penseranno ad un rapimento. Cosa accadrà ai bambini