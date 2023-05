Tentata rapina a una tabaccheria | scattano i domiciliari per il responsabile

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLo scorso 19 maggio, a Napoli, i Carabinieri della Stazione di Salerno Mercatello hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arrestiemessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di Salvatore De Marco, indagato per lesioni ecommessa lo scorso 18 febbraio, a Salerno, ai danni di una. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Tamara Pisnoli, l'ex moglie di Daniele De Rossi condannata a 7 anni e due mesi peraggravata eestorsione - guarda IL PESTAGGIO - I giudici, come riporta Il Messaggero , parlano di un '...Poco dopo i poliziotti hanno rintracciato uno dei presunti autori della, un 22enne del Salvador, incensurato, arrestandolo per. ..."Ho avuto tre bombe e una- racconta - Hanno tentato anche di estorcermi denaro. La prima volta che mi telefonarono volevano 50 milioni di lire. Ma io non ho mai ceduto, altrimenti ...

Banche, tentata rapina ad Unicredit a Catania. Fabi: "È piena ... FocuSicilia

Un uomo, originario di Napoli, è stato arrestato nella giornata del 19 maggio: è accusato di lesioni e tentata rapina in una tabaccheria a Salerno consumatasi il 18 febbraio scorso. Salerno, tentata ...Tamara Pisnoli, i giudici di Roma hanno depositato le motivazioni della sentenza con cui hanno condannato, il 24 febbraio, l’ex moglie di Daniele De Rossi (insieme ad altri imputati) a 7 anni e due ...