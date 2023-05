Tenta il suicidio dopo aver aggredito un operatore sanitario | fermato dai carabinieri

Leggi su anteprima24

Nottata drammatica in un centro di accoglienza stranieri di Airola. Un tunisino in evidente stato di alterazione psicomotoria ha dapprimato di aggredire armato di un coltello un, quindi ha minacciato di lanciarsi da una finestra. Sono intervenuti idella Compagnia di Montesarchio che, non senza difficoltà, sono riusciti ade ragione del tunisino e a farlo accompagnare all'ospedale San Pio dove l'uomo è tuttora ricoverato al reparto psichiatrico. Durante le concitate fasi del fermo, uno dei militi è rimasto ferito e ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell'Ospedale di Sant'Agata De' Goti. La prognosi per il carabiniere è di dieci giorni.