Tenta di rapire un bimbo di due anni Bloccata dal padre nega | Era uno scherzo

(Di lunedì 22 maggio 2023) AGI - Una donna hato di portar via un bambino di dueche era con ilin piazza Gae Aulenti a Milano. L'uomo, dopo un iniziale momento di smarrimento, ha ripreso il figlio e, dopo averlo affidato alla moglie, si è messo all'inseguimento della presunta rapitrice. La donna, una 22enne di origini nordafricana, è stata raggiunta e fermata, per poi essere denunciata per sequestro di persona dai Carabinieri intervenuti sul posto. Domenica intorno alle 18.15 il piccolo stava giocando con il fratellino di 7e un altro bambino di 8, figlio di un'amica dei genitori ed erano sorvegliati a vista dalmentre le due mamme erano entrate in un negozio per comprare dei gelati. La 22enne insieme a un'altra donna, dopo aver rivolto qualche parola al bambino lo ha sollevato prendendolo in ...

