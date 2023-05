Tenta di rapire un bambino di 2 anni e scappa via. Bloccata dal padre

(Di lunedì 22 maggio 2023) AGI - Una donna hato di portar via undi dueche era con ilin piazza Gae Aulenti a Milano. L'uomo, dopo un iniziale momento di smarrimento, ha ripreso il figlio e, dopo averlo affidato alla moglie, si è messo all'inseguimento della presunta rapitrice. La donna, una 22enne di origini nordafricana, è stata raggiunta e fermata, per poi essere denunciata per sequestro di persona dai Carabinieri intervenuti sul posto. Domenica intorno alle 18.15 il piccolo stava giocando con il fratellino di 7e un altrodi 8, figlio di un'amica dei genitori ed erano sorvegliati a vista dalmentre le due mamme erano entrate in un negozio per comprare dei gelati. La 22enne insieme a un'altra donna, dopo aver rivolto qualche parola al ...

Leggi Anchediun bambino di 2 anni in piazza Gae Aulenti a Milano: inseguita e bloccata Per capire ciò che avrebbe detto l'avvocato Bilott è stata convocata una traduttrice, che però ...leggi anche Milano, donnadiun bambino in piazza Gae AulentiAGI - Una donna ha tentato di portar via un bambino di due anni che era con il padre in piazza Gae Aulenti a Milano . L'uomo, dopo un iniziale momento di smarrimento, ha ripreso il figlio e, dopo ...

Milano, donna tenta di rapire un bambino in piazza Gae Aulenti Sky Tg24

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...Choc a Milano dove domenica in piazza Gae Aulenti un padre ha sventato il rapimento del figlio, un bambino di due anni. A tentare ...