Tennis | Roland Garros | Gigante | Zeppieri | Vavassori superano 1° turno qualificazioni

(Di lunedì 22 maggio 2023) Parigi, 22 mag. - (Adnkronos) - Scattate ledel, secondo Slam del 2023, di scena sulla terra rossa parigina (domenica 28 via alle sfide dei tabelloni principali). Sono tre i match da vincere per accedere ai main draw che saranno sorteggiati giovedì. Anche quest'anno piuttosto nutrita la rappresentanza azzurra con 14 giocatori e 2 giocatrici. Nella prima giornata esordio positivo per Matteo, Giulioe Andrea. Subito fuori, invece, Luciano Darderi e Lorenzo Giustino e Luca Nardi. Ricordiamo che, in attesa della conclusione delle, nel main draw maschile sono presenti Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato, Fabio Fognini e Matteo Arnaldi: il quello femminile ci sono Trevisan, ...

Garros Una settimana al via delGarros. Sta per aprirsi il sipario del secondo Grande Slam del 2023, che chiuderà per i Big la stagione sulla terra battuta. Sono tanti i pretendenti che vorranno essere grandi protagonisti a ...Dalle colonne de 'La Gazzetta dello Sport' Paolo Bertolucci dipana il tragitto che ilinternazionale è in procinto di fare, quello da Roma a Parigi : sui campi del Bois de ... ilGarros si ...Napoli . Lorenzo Giustino non è riuscito a superare il primo turno di qualificazione al tabellone principale delGarros. Lo Slam parigino, che in passato aveva sorriso al tennista napoletano, questa volta lo ha costretto ad ingoiare un boccone amarissimo. Sorteggiato contro il portoghese Ferreira Silva, l'...

Tennis, al via su Eurosport Discovery+ le qualificazioni al Roland Garros 2023 Digital-Sat News

Parigi, 22 mag. – (Adnkronos) – Scattate le qualificazioni del Roland Garros, secondo Slam del 2023, di scena sulla terra rossa parigina (domenica 28 via alle sfide dei tabelloni principali). Sono tre ...Da Roma al Roland Garros. Paolo Bertolucci ha fatto il punto della situazione, parlando anche dei favoriti (secondo lui) a Parigi, nella sua consueta rubrica 'Volée e rovescio' sulle colonne della ...