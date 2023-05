Tennis | Monaco | “Sinner da 5 in pagella a Roma Rune non è un vincente per le due finali perse?”

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 maggio 2023) Calato il sipario sugli Internazionali d’Italia 2023. Il torneo di, condizionato non poco dalla pioggia, ha portato a un riscontro assai imprevisto: la vittoria del russo Daniil Medvedev e una Finale che l’ha visto opposto al danese Holger. Non si poteva immaginare che il nativo di Mosca sarebbe riusciti a conquistare il titolo del Foro Italico, suo quinto stagionale e il 20° in carriera a livello ATP. Per Medvedev si è trattato della primo successo su questa superficie in un 1000, diventando anche il primo russo (tabellone maschile) a centrare questo obiettivo. Grazie a questo riscontro, Daniil da oggi è n.2 del mondo e in vista del Roland Garros è tra i favoriti, se dovesse dare conferma del livello raggiunto nell’evento capitolino. Un torneo, poi, in cui i riscontri degli italiani sono stati al di sotto delle aspettative. In particolare, ...