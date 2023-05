Tennis | Medvedev vince gli Internazionali

(Di lunedì 22 maggio 2023) E' stata l'edizione delle prime volte: per, che ha subito fatto centro alla sua prima finale di un masters 1000 su terra, e anche per un pubblico che dal 2018 ha applaudito soltanto i ...

- E' stata l'edizione delle prime volte: per, che ha subito fatto centro alla sua prima finale di un masters 1000 su terra, e anche per un pubblico che dal 2018 ha applaudito soltanto ...Incredibile: sole e cielo azzurro erano proprio lì, giusto un po' più su dei nuvoloni color cemento armato nelle ultime due settimane una costante al Foro Italico. Daniilli ha accolti a braccia aperte. Letteralmente, e inginocchiato sul rosso del Centrale, celebrando un successo storico. Una vittoria che sa di liberazione, nonché la prima di un giocatore ...Un successo quasi a sorpresa quello di, che nelle sue tre precedenti apparizioni a Roma non aveva vinto nemmeno un match. Ma in questa edizione il russo ha sfoggiato unquasi inedito, ...

Due moscoviti padroni al Foro. Dopo il successo di Elena Rybakina nella notte di sabato sull'ucraina Kalinina, Medvedev si prende il titolo superando in ...Il tennista ha superato senza danni un calo di prestazioni in apertura di secondo set per poi mettere al tappeto il rivale con una serie di 4 games consecutivi ...