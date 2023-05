Tennis | Hugo Gaston multato! Il francese dovrà pagare una penale per comportamento antisportivo

(Di lunedì 22 maggio 2023) Arriva una multa salata perta autore di un gestorecidivo commesso durante la sfida contro Borna Coric persa per 3-6 3-6 in occasione del secondo turno del Masters 1000 di Madrid. La notizia è emersa nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 maggio. Si tratta di una punizione dettata dalla nuova regolamentazione del codice deontologico dell’ATP. Il nativo di Tolosa nello specifico durante la disputa aveva lasciato cadere in modo volontario una pallina dalla sua tasca durante uno smash dell’avversario nel tentativo di ottenere dall’arbitro un let, ovvero la ripetizione della battuta. Ungià attuato altre volte, con un precedente risalente alla scorsa stagione che ha spinto gli organi competenti ad attribuire al giocatore unadi 144.000 ...

