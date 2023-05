Telelaser Lazio | ecco tutte le postazioni mobili dal 22 al 28 maggio 2023 | i controlli contro l’alta velocità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 maggio 2023) Cambiano i giorni, ma nulla cambia per il classico e fisso appuntamento con il calendario delle, quelle che vengono ‘piazzate’ per contrastare, spesso causa di incidenti, sulle strade del. Come ogni settimana, e come accade ormai da tempo, la Polizia di Stato ha reso noto il calendario delleautovelox fino a domenica prossima, 28. Si tratta, lo ricordiamo, di un efficace modo per contrastare la, per ‘combattere’ i comportamenti irregolari alla guida, che spesso provocano incidenti. Anche, purtroppo, mortali. Ad effettuare isaranno le pattuglie della Polstrada. Incidente mortale a Roma, 25enne in ...