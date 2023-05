Tedua svela la copertina Inferno del nuovo disco La divina commedia

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 22 maggio 2023) , realizzata dal noto fotografo David Lachapelle A una settimana dall’annuncio de La, ilattesissimo album fuori il 2 giugno, con la cover Purgatorio,sui social la seconda e ultima cover,, disponibile da oggi in preorder. Come la prima cover, anche questa è un’opera a firma di David Lachapelle, uno dei nomi più importanti della fotografia contemporanea. Scoperto da Andy Warhol, Lachapelle è uno dei fotografi che più ha segnato l’immaginario pop attuale, avendo realizzato scatti iconici per artisti del calibro di Madonna, Tupac Shakur, Lana Del Rey, Eminem, Lady Gaga, Nicki Minaj, Kanye West, Rihanna, Travis Scott e attori come Leonardo di Caprio, Uma Thurman, Elizabeth Taylor, River Phoenix e molti altri. Scattata lungo le pendici di un ...