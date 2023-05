Taranto | picchi di benzene | ordinanza del sindaco Inquinamento

(Di lunedì 22 maggio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Acciaierie d’Italia e Ilva in amministrazione straordinaria, ognuna per le proprie competenze e responsabilità, hanno 30 giorni di tempo per individuare gli impianti responsabili dell’aumento della concentrazione diregistrata dalle centraline atmosferiche. È la prima prescrizione dell’contingibile e urgente firmata dalRinaldo Melucci che, ricalcando l’analogo provvedimento del 2020, ha inoltre intimato ai due soggetti di individuare una soluzione tempestiva al problema. Senza la quale, entro 60 giorni dall’bisognerà procedere allo spegnimento degli impianti dell’area a caldo. «Abbiamo ricevuto da Asl evidenze chiare rispetto al rischio per la popolazione – le parole del primo cittadino – in particolare ...

