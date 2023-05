Tabellone Playoff Serie B | quando si gioca? Accoppiamenti | calendario | programma | orari | in palio l’ultima promozione

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 maggio 2023) Dopo le partite di venerdì sera che hanno decretato le ultime squadre ad accedere aiper la, al playout per non retrocedere inC, che si giocherà tra Cosenza e Brescia esquadra a retrocedere direttamente, il Perugia, dal 26 maggio è già tempo diper lainA. Nel primo turno, che si giocherà in gara secca in casa della squadra meglio piazzata in classifica, ci saranno le sfide Cagliari-Venezia e Sudtirol-Reggina, qualificatasi all’ultimo istante grazie a un gol di Canotto. Successivamente poi Bari e Parma, che si sono piazzate terza e quarta in classifica giocheranno nel turno successivo con partite di andata e ritorno contro le vincenti delle partite precedentemente indicate: il Bari contro la vincente di ...