Szczesny vs Allegri | ecco cosa sta succedendo

(Di lunedì 22 maggio 2023) Situazione non semplice in casa Juventus conche sembra pensarla in maniera completamente diversa dal suo allenatore. In una stagione non semplice, la Juventus deve fare i conti anche con un clima che non sembra essere poi così sereno; sul campo i bianconeri, dopo l’eliminazione dall’Europa League, hanno detto addio all’ultima possibilità di alzare un trofeo.(Ansafoto/LaPresse)Sconfitta pesante quella subita in casa del Siviglia con una Juventus passata in vantaggio ma non in grado di tenere il risultato; gli andalusi hanno ribaltato il risultato nonostante un super, autore di una serie di interventi molto importanti. Le parate dell’estremo difensore, però, non sono bastate alla Juventus per passare il turno; a fine partita,ha criticato la prestazione della ...

Ballottaggio tra i pali con(fanno discutere le scintille con) che dovrebbe comunque avere la meglio su Perin. Zanetti deve rinunciare invece al gioiello Baldanzi, impegnato al ...Tra i pali riecco Perin e riposo per, quest'ultimo protagonista delle 'schermaglie' condopo l'uscita di scena in Europa League. Davanti al portiere italiano ex Genoa, Alex Sandro ...I l calciatore straniero che mastica l'italiano ogni tanto inciampa, scivola, sbatte contro un concetto. È il caso di, come diceAnche no. La gaffe vera abita altrove. E la storia del calcio italiano - declinata da calciatori e allenatori stranieri - ne è piena. Non perderti le Newsletter di ...

Allegri, bordate a Szczesny: “Non conosce bene l’italiano...”. Social scatenati: “Parla meglio di lui” La Gazzetta dello Sport

Le formazioni ufficiali di Empoli-Juventus: le scelte di Allegri in vista della sfida del “Castellani”. La Juventus scende in campo questa sera allo stadio Castellani contro l’Empoli alle 20:45 per il ...Massimo Orlando, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà.