Superbike | Toprak Razgatlioglu lascia la Yamaha a fine anno

(Di lunedì 22 maggio 2023) Non sono pochi i piloti in scadenza di contratto nel Mondiale 2023 di. Tra questi c’è anche il turco(PataPrometeon WorldSBK). Ebbene, la notizia è che dopo quattro stagioni sotto l’insegna della scuderia dei tre diapason,lascerà la Casa giapponese, anche se non si conosce quale sarà la sua nuova destinazione. Il turco ha sicuramenteto il segno a Iwata, riportando l’iride nel 2021, dopo che l’ultimo a fregiarsi del titolo mondiale nella categoria delle derivate di serie su due-ruote era stato l’americano Ben Spies nel 2009. Peruna storia con la, quindi, ricca di soddisfazione, condita da 13 successi e 29 podi in 37 gare nel campionato di due anni fa, che gli ...

Superbike: clamoroso, Toprak Razgatlioglu lascia la Yamaha La Gazzetta dello Sport

