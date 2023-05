Super multa per Facebook | 1 | 2 mld di euro

(Di lunedì 22 maggio 2023) Violazione delle norme sulla privacy . E' l' infrazione più frequente per Facebok ma stavolta laè salatissima. 1,2 mld dicomminate dall'autorità irlandese della privacy (Dpc ) per conto ...

L'Europa colpisce duro contro Meta: multa da 1,2 miliardi di euro per trasferimenti sistematici, ripetuti e continui dei dati degli utenti in violazione della GPDR.Violazione delle norme sulla privacy. E' l'infrazione più frequente per Facebok ma stavolta la multa è salatissima. 1,2 mld di euro comminate dall'autorità irlandese della privacy (Dpc) per conto dell ...