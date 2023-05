(Di lunedì 22 maggio 2023) Si avvicina ladi2022/23. La competizione nazionale iniziata lo scorso luglio, sta oramai giungendo al termine e tra poco più di 48 ore scopriremo la squadra che alzerà al cielo di Roma il trofeo. Le squadre rimaste in corsa sono solamente due: ladi Vincenzono e l’di Simone Inzaghi. Due squadre che sanno regalare spettacolo e che nel corso della stagione hanno stupito con grandi prestazioni. Quella di mercoledì 24 maggio, sarà la primadell’annata per le due formazioni. I toscani infatti, il prossimo 7 giugno a Praga e contro il West Ham, disputeranno l’ultimo atto della Conference League. Tre giorni più tardi, invece, i nerazzurri se la vedranno con il Manchester City di Pep Guardiola indi ...

L'ultima puntata di Verissimo , andata in onda sabato 20 maggio 2023 su5, è stata interamente dedicata alla ventiduesima edizione di Amici . Ospiti in studio i ...Maria De Filippi rivelando...Permane il provvedimento del Prefetto di Ravennaha disposto il divieto di circolazione dei ... "i lavori di consolidamento dell'argine delin Destra di Reno e sarà ulteriormente rafforzata ...Una speciale camera 360° trasmetterà in live streaming per 4 ore al giorno sulFacebook di Tim tutto quellosuccede intorno alla coppa. La tradizionale consegna sul campo della coppa al ...

Su che canale vedere Fiorentina-Inter, Finale Coppa Italia 2023 Programma, orario, tv e streaming OA Sport

Le anticipazioni della puntata dell'Isola dei Famosi 2023 di stasera, lunedì 22 maggio: ecco quello che succederà ai concorrenti tra eliminazioni e nomination.Che, però, dovrà anche prendere atto che l'Associazione bancaria italiana (Abi) preannuncia che potrebbe essere in arrivo un temporale, tramite il canale del credito. Appena venerdì sera l'agenzia di ...