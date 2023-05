Stupro Capodanno | vittima | ‘ho deciso di denunciare per tutte le donne abusate' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 maggio 2023) Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Ho denunciato edi affrontare il processo non solo per me, ma perlevittime di violenza". E' quanto afferma la 19ennedello stupro avvenuto nella notte del2020 in una villetta nel quartiere Primavalle di Roma. La ragazza oggi è stata sentita a piazzale Clodio come parte offesa in modalità protetta nel processo che vede imputato Patrizio Ranieri. ‘'Ce la sto mettendo tutta affinché queste cose non succedano più a nessuno e voglio diventare un avvocato per difendere levittime di abusi" spiega la giovane che all'epoca dei fatti aveva 16 anni. Secondo l'accusa della Procura di Roma, che ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato, Ranieri e altri ragazzi avrebbero compiuto abusi sulla ragazza approfittando del suo ...