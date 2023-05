Studentati tra stato e mercato. Una soluzione plurale

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che replica alla protesta di uno studente per il caro affitti dicendo che lui alla sua età ha venduto tappeti e pulito ringhiere, è l’ennesimo esempio del tono ideologico e retorico (anche un po’ noioso) che ha assunto il dibattito nazionale su un tema che forse potrebbe essere affrontato in modo più pragmatico. Ci si potrebbe chiedere, ad esempio, se esiste un modello economicamente sostenibile per i privati e che, però, renda possibile affittare agli universitari alloggi sotto i 6-700 euro mensili anche in grandi città, oltre che in quelle più piccole come Pavia, dove, come raccontato dal Foglio, un sistema di collegi e di abitazioni a prezzi calmierati contiene i prezzi intorno a 3-400 euro per frequentare un ateneo comunque storico e prestigioso. Perché il problema esiste ed è inutile negarlo: l’Italia, rispetto agli altri paesi europei, ha un ...

Di conseguenza gli affitti sono molto saliti, in un regime concorrenziale nella disparità...e edilizia e urbanistica. A Milano si sono diffusi da pochi anni (prima c'erano convitti con ...... vedono coinvolti gliSanta Margherita e Sanbapolis di Trento, uno nuovo nell'area di ...le altre misure invocate da Minniti e dagli altri studenti accampati in piazza Dante, rientra ...Leggi Anche Caro affitti, pasticcio sull'emendamento che sblocca i 660 milioni per gli: ... che registra tariffe in crescita del 38% su base annua, mentre a sorpresale città che vedono ...

degli studentati e non di cofinanziamento al 50 per cento come prevede la 338 alle università o ai soggetti d’interesse pubblico che fanno domanda mettendoci l’altro 50 per cento. Tra l’altro, proprio ...Tra le carenze italiane c'è la percentuale di popolazione con istruzione terziaria: il confronto in Europa è deludente e si aggiunge ai tanti ostacoli che vivono gli studenti.