Street Art Adv | a Salerno il primo murales eco contro ogni forma di violenza

(Di lunedì 22 maggio 2023) L’arte come strumento di comunicazione e cambiamento. Art Adv presenta un progetto unico nel suo genere, una campagna pubblicitaria eco sostenibile e di grande sensibilizzazione ideata per l’azienda Miele Più, con oltre settant’anni di storia tra innovazione ed attenzione all’ambiente. Unche diventa polmone per la città, scritte di odio e discriminazione che vengono ricoperte con opere d’arte, colori, forme, fantasie per una comunicazione del tutto non convenzionale. La tradizione e l’evoluzione, il passato ed il presente si mescolano generando una visione ampia di ciò che potrebbe essere il futuro e l’animo artistico esprime in pieno l’essenza del mutamento attraverso un’opera caratterizzata da un contrasto di toni intensi e forme geometriche che riportano ad un’atmosfera dal sapore vintage reinterpretando la maiolica simbolo di storia ed identità. Un muro ...

In positivo anche il FTSE MIB di Piazza Affari, mentre Wallha rallentato proprio sul finale a causa delle incertezze che circondano la sorte del debito pubblico Usa e anche per i dubbi che si ...• Avviamento di laboratori dicon le scuole per avviare un percorso di rigenerazione artistica di alcuni luoghi abbandonati. • Stimolare l'immaginazione dei bambini attraverso ...Adv è un'idea di Up Adv srl , agenzia creativa specializzata nel settore della pubblicità, del marketing e della comunicazione che, con passione, si impegna a veicolare nobili ideali, ...

La street art entra nella Pinacoteca Ecco la mostra "Play" di Run grazie al progetto della Galleria Papini il Resto del Carlino

Street Art Adv è un’idea di Up Adv srl, agenzia creativa specializzata nel settore della pubblicità, del marketing e della comunicazione che, con passione, si impegna a veicolare nobili ideali, grazie ...Il Museum of Urban and Contemporary Art e KUNSTLABOR 2, entrambi fondati da Christian e Stephanie Utz, sono i promotori della street art e la urban art, ormai parte della scena monacense.