Stramaccioni | «Inter | occhio al contraccolpo Fiorentina Inzaghi…»

(Di lunedì 22 maggio 2023)apre gli occhi all’, prima per la finale di Coppa Italia contro lae poi per quella di Champions League contro il Manchester City. Ecco come la pensa l’ex allenatore nerazzurro, opinionista di Dazn, sulla squadra di Inzaghi. IL MIGLIORE – Andreadice la sua sulla situazione dell’, a breve impegnata in numerosi e importanti impegni: «-Atalanta e Juventus-Milan? Il rebus di una delle più affascinanti volate Champions League. Ahimé, però, anche condizionata da questioni extra campo. Comunque bellissima e con due scontri diretti importantissimi. La forza dell’contro il Manchester City può essere quella emotiva o quella tattica? Dico la seconda perché è l’unico terreno su cui può sperare, con un pizzico fortuna ...