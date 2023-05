Strage al rally | cercano un criminale rivale ma non lo trovano | spari sulla folla

E' di dieci morti e sette feriti il bilancio di una folle incursione a un raduno diin Messico. Alcuni uomini facenti parte - probabilmente - di una banda, sono piombati addosso alla gente che assisteva all'evento sportivo a bordo dei loro pick up, hanno imbracciato i fucili ...Un gruppo di sicari giunto a bordo di alcuni pick - up si è messo a sparare raffiche di fucili automatici contro i partecipanti a un. Senza un motivo apparente. Ci sono stati dieci morti e sette feriti tra i partecipanti in attesa di partire per una nuova tappa del percorso. Si è scoperto che chi sparava cercava un esponente ...Massacro in Messico : dieci persone ammazzate e nove ferite in Messico, in un agguato armato contro i piloti di unamatoriale chiamato 'Cachanillazo', nella cittadina messicana di Ensenada, al confine con gli Stati Uniti. Il bilancio è stato reso noto dalle autorità locali. Secondo le prime ricostruzioni ...

Strage al Baja California Rally. Ben Sulayem: "Orrore insensato" Motorsport.com - IT

Orrore al Baja California Rally. Lo scorso sabato, durante l'evento tenuto nella regione messicana di Baja California, vi è stata una sparatoria in cui sono morte almeno 10 persone, oltre alla grande ...