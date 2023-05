Strade elettriche - Dove si trova e come funziona la ricarica in movimento?

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 22 maggio 2023) Si parla diwireless, colonnine raffreddate a liquido, stazioni per la sostituzione rapida delle batterie (battery swap), droni automatici: tuttavia, la tecnologia che avrebbe il maggior impatto non solo sulle infrastrutture, ma anche sul modo di utilizzare un'auto (elettrica), è quella che permette alle auto a batteria dirsi mentre percorrono una strada. Non una qualunque, però: una "strada elettrica". Cambio di passo. Pensiamoci un attimo. Senza il bisogno di colonnine, verrebbero meno tanti vincoli: non servirebbe più pianificare le soste in base all'autonomia, o attedere il tempo della. Insomma, verrebbero meno, e in un sol colpo, i principali limiti e le paure di chi non è avvezzo all'utiilizzo di un'elettrica. La questione dellaè infatti il problema centrale attorno al quale ...