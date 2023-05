Storia diplomatica | Franco Tempesta

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 22 maggio 2023) La crisi degli italiani in ostaggio del governo iracheno, l’incontro con Saddam Hussein, la paura di essere usato come scudo umano, il ritorno a Roma ed i colloqui con De Michelis e Cossiga.fu l’ambasciatore italiano a Baghdad durante la prima guerra del Golfo, di cui domani ricorre il trentesimo anniversario. In un’intervista ad Aki-Adnkronos International racconta quel periodo in Iraq concitato e “stimolante” dal punto di vista professionale, che – non nasconde – lo coinvolse “emotivamente moltissimo”.arrivò a Baghdad nel maggio del 1990. Quello stesso mese incontrò il rais Saddam Hussein, cui sottopose le credenziali di ambasciatore. “Era un signore elegante, aveva un sarto portoghese nel suo staff – inizia il racconto– Aveva un modo di fare molto pacato che, si scoprì in ...