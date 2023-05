Storia del cloud e di come ha rivoluzionato l’Internet of Things

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 22 maggio 2023) Se ne parla tanto da alcuni anni, nonostante la sua genesi concettuale risalga addirittura agli anni Sessanta. Se ne parla non solo in termini di “uso privato”, ma anche per quel che riguarda uno dei punti principali della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Sia a livello nazionale che comunitario. Proviamo a capire cos’è ilfunziona questo sistema e quali servizi offre ai cittadini, alle istituzioni e alle amministrazioni locali e non solo. LEGGI ANCHE > A che punto siamo nella fase di transizione deldella Pubblica Amministrazione? Per capire cosa è un, partiamo dalla definizione. Ovviamente,spesso accade parlando di informatica e derivati, il termine deriva dal vocabolario anglosassone e si tratta di un’estensione del significato originale “nuvola”. Una ...