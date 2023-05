Stiamo tornando al Pliocene? Perché l’Italia è più vulnerabile ai cambiamenti climatici

Leggi su formiche

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il 5 luglio del 2022 Formiche.net aveva pubblicato un mio intervento “non possiamo più aspettare”, nel quale avevo ricordato la mancanza di misure “infrastrutturali” per far fronte alla sempre più evidente vulnerabilità delai: misure che erano state individuate dalla delibera del Cipe del 12 dicembre 2012 “Linee strategiche per il Piano di adattamento ai, la gestione sostenibile e la messa in sicurezza del territorio”. Purtroppo gli eventi drammatici di questi giorni in Emilia, pochi mesi dopo quelli nelle Marche e ad Ischia, confermano l’accelerazione negli ultimi decenni della sequenza di “alta temperatura – siccità – piogge intense – inondazioni”, che fino agli anni ’70 del secolo scorso ...