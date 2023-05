Steccolecco e Napoli | i gelati celebrano lo scudetto 2023

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il gelatoesce in una limited edition dedicata ale ai giocatori dello. Una delle tante iniziative curiose che hanno trovato consenso presso i tifosi partenopei. L’iniziativa arriva da Aurelio De Laurentis. I gusti disponibili saranno banana, fragola, melone, pesca gialla, mango e maracuja, limone e cocco, ognuno dei quali associati ad un giocatore. L’iniziativa del gelato per celebrare lodelnasce da un’idea del presidente Aurelio De Laurentiis da sempre appassionato dell’artigianato in questo settore. Così è nato lopersonalizzato sul bastoncino con il nome dei calciatori, numero di maglia e anche l’autografo. L’annuncio è arrivato direttamente da parte del SSC...

De Laurentiis: 'Volevo regalarvi il nuovodel' 'Vi volevo regalare il nuovo 'Stecco', il nuovo gelato azzurro, ma mi si è rotto il frigorifero e non ve l'ho potuto portare (...- Novità per l'estate in vista di quello che accadrà nei prossimi mesi: gelatipersonalizzati con i nomi dei giocatori , è questa la grande novità della SSCche sui canali ...... anche attraverso vendita diretta, di gelati a marchio;. Aurofood S.r.l. , società ...S.p. A. , società detenuta al 99,80%;. S. C. Bari S.p. A. , società detenuta al 100%. La ...

Il Napoli conquista il palato dei tifosi: il gelato Steccolecco dedicato ai calciatori è la novità dell’estate napolipiu.com

Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli ha parlato a margine della presentazione delle monete celebrative coniate per lo scudetto.Gelati Steccolecco con i nomi dei Campioni: la nuova iniziativa targata De Laurentiis per soddisfare i tifosi del Napoli durante l'estate.